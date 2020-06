Ford gaat autoproductie VS volledig hervatten op maandag

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: autoindustrie, Verenigde Staten

DEARBORN (AFN) - Het Amerikaanse autoconcern Ford Motor gaat zijn productie in de Verenigde Staten vanaf maandag weer volledig hervatten, wat twee weken eerder is dan oorspronkelijk gepland. In de afgelopen tijd werden de werkzaamheden al geleidelijk opgevoerd, nadat die acht weken hadden stilgelegen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Ford heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen rond hygiëne en veiligheid in zijn fabrieken, zoals dagelijkse testen op temperatuur en verplichte mondmaskers voor werknemers. Het bedrijf is bezig met verschillende nieuwe productlanceringen zoals een nieuwe versie van zijn pick-uptruck F-150 die volgende week wordt gepresenteerd en later dit jaar in de showrooms moet komen. De F-150 is de best verkopende auto van Ford.

Autofabrikant General Motors (GM) zou voor het einde van deze maand zijn Amerikaanse productie weer volledig willen hervatten.