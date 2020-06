Mooie winst voor beurs Amsterdam

quote: Pieter Vandewalle schreef op 19 juni 2020 16:17:

Vrij voorspelbaar dat het allemaal blijft stijgen. Corona zo goed als voorbij, economie trekt weer aan. Gratis geld voor overheden en bedrijven. Grote bedrijven krijgen massas steun indien nodig, lage energieprijzen, inflatie mooi onder controle, zelfs wat aan de lage kant. Elke 14 dagen rollen ECB, FED, BOJ, BOE,... over elkaar om nog meer stimulus er tegenaan te gooien. Trump zal er alles aan doen om beurzen hoog te houden tot in november. Nulrentes nog voor jaren ver. Positief + positief + positief +... = positief!

Vrij voorspelbaar dat het allemaal blijft stijgen. Corona zo goed als voorbij, economie trekt weer aan. Gratis geld voor overheden en bedrijven. Grote bedrijven krijgen massas steun indien nodig, lage energieprijzen, inflatie mooi onder controle, zelfs wat aan de lage kant. Elke 14 dagen rollen ECB, FED, BOJ, BOE,... over elkaar om nog meer stimulus er tegenaan te gooien. Trump zal er alles aan doen om beurzen hoog te houden tot in november. Nulrentes nog voor jaren ver. Positief + positief + positief +... = positief!

In Europe is Corona, voor het moment, wel enigszins onder controle ja, maar in de VS zijn het aantal besmettingen deze (en vorige) week weer ontzettend hoog. Het loopt al weer dagen op. Wereldwijd is al helemaal een ander verhaal. Waren er in mei veelal 80.000 tot 100.000 nieuwe besmettingen per dag, in juni en deze week is dat opgelopen naar 140.000+ per dag. Verre van zo goed als voorbij dus.