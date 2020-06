Faillissementen Hongkong op hoogste niveau in 17 jaar

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: faillissement

HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Het aantal bedrijven dat in Hongkong failliet is gegaan is de afgelopen maand sterk toegenomen. In mei vielen 2079 bedrijven om. Dat is het hoogste aantal in 17 jaar tijd. Bij de ondernemers heeft onder meer de coronacrisis er hard ingehakt, nadat aanhoudende protesten eerder al voor problemen zorgden.

Dat de economie van Hongkong hard word geraakt was al wel bekend. In het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een krimp van bijna 9 procent op jaarbasis. Volgens de hoogste baas van Hongkong Carrie Lam zullen de combinatie van de coronamaatregelen en de protesten tegen de Chinese inmenging in de stadstaat voor Hongkong negatief uitpakken.

Mogelijk dat verlichting van de maatregelen voor enige opluchting zullen zorgen.