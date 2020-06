ECB-baas Lagarde waarschuwt Europese leiders

quote: kenner66 schreef op 19 juni 2020 11:40:

Europa is 1 dan ook de pensioen leeftijd en belasting stelsel gelijk trekken. Die zuidelijke leven als een god en wij maar pezen en stressen.

Als men dit soort deals er door gaat drukken en wij in het noorden met flinke belastingverhogingen en kortingen worden geconfronteerd, zal de polarisatie alleen maar toenemen, de solidariteit is al minimaal, die maak je met dit soort slechte deals echt niet beter. Politiek populisme wordt ook extremer. Ze hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen. Ik denk dat het beter is om af te schrijven, de bubbel leeg te laten en een nieuwe noordelijke en zuidelijke muntunie op te zetten. Ik hoor Rutte nog zeggen: Er gaat geen cent meer naar Griekenland. Iedere werkende Nederlander krijgt er 1000 euro bij. Nu kunnen we heel zuid Europa in de eeuwigheid blijven sponsoren door hard werkende Nederlanders en andere noord europeanen uit te knijpen. Die noodzakelijke hervormingen van de systemen in het zuiden gaan er toch nooit komen. Dus beter om gewoon af te schrijven en ieder zijn eigen weg te gaan, dan doorgaan op dit uitzichtloze pad. De euro is een droom, heel nobel streven, maar het werkt niet en zal ook nooit werken als men in het zuiden van Europa niet wil veranderen.