ECB-baas Lagarde waarschuwt Europese leiders

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft de Europese leiders vrijdag gewaarschuwd dat er mogelijk risico's zijn voor de financiële markten, als er geen steunpakketten komen voor economisch herstel. Het huidige kalme beurssentiment kan omslaan als er geen akkoord wordt bereikt, zo zou Lagarde volgens ambtenaren hebben aangegeven tijdens een videoconferentie.

De 27 EU-leiders vergaderen momenteel voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus over de miljarden die zij de komende zeven jaar in de unie en het economisch herstel willen steken. Eerdere voorstellen voor de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027, het zogeheten meerjarig financieel kader (MFK), zijn door de coronacrisis achterhaald en door de Europese Commissie herzien. Zij wil een herstelfonds van 750 miljard euro voor de zwaarst getroffen lidstaten koppelen aan het MFK. Dat moet bovendien verhoogd worden tot 1100 miljard euro, van nu (de jaren 2014 - 2020) net onder de 1000 miljard. Er ligt dus totaal 1870 miljard euro op het bord van de leiders.

Frankrijk en Duitsland zouden er op aandringen dat de deal volgende maand wordt afgerond. De videoconferentie begint om 10.00 uur maar zal naar verwachting niet eindeloos duren. De tijd is niet rijp voor een akkoord en de leiders zullen naar verwachting in juli minstens een of twee keer verder onderhandelen, als het kan fysiek in Brussel. Het gaat volgens EU-bronnen nu vooral om een oriënterend debat, zodat EU-voorzitter Charles Michel een 'onderhandelingsbox' kan voorbereiden.