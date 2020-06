'Omvangrijke opdracht Heijmans in Rotterdam'

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Heijmans heeft een redelijk omvangrijke opdracht binnengehaald in Rotterdam. Dat schrijft KBC Securities in een reactie. Het bouwbedrijf gaat 226 woningen bouwen en het project heeft een waarde van zo'n 70 miljoen euro.

Heijmans is door de gemeente Rotterdam geselecteerd voor het project Leeuwenkuil op Zuid, wat onderdeel is van plan Parkstad. Eind 2021 of begin 2022 start de bouw.

KBC handhaafde zijn koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 9,5 euro. Het aandeel noteerde vrijdag in de vroege handel 3,3 procent hoger op 6,87 euro.