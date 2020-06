Britse winkelverkopen tonen snel herstel

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse detailhandelsverkopen zijn in mei snel hersteld dankzij de eerste versoepelingen van de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Volgens cijfers van het Britse nationale statistiekbureau stegen de verkopen met 12 procent ten opzichte van een maand eerder. In april, toen de strenge lockdown nog van kracht was, kelderden de detailhandelsverkopen met ruim 18 procent ten opzichte van maart.

Het herstel van de kooplust was sterker dan de meeste economen gepeild door persbureau Reuters hadden verwacht. Toch waren de winkelverkopen vergeleken met een jaar terug nog altijd 13 procent lager.

Het Verenigd Koninkrijk sloot alle niet-essentiële winkels in maart om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In mei mochten tuincentra wel weer openen. De andere winkels mochten pas medio juni weer een beperkt aantal klanten verwelkomen.