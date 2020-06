'Nieuwe topman ING geen verrassing'

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft met de benoeming van zijn risicodirecteur Steven van Rijswijk een voor de hand liggende keuze gemaakt. Met zijn vele dienstjaren bij de bank is hij net als zijn voorganger Ralph Hamers een veteraan bij ING. Daarnaast zullen toezichthouders tevreden zijn dat de risicodirecteur de leiding over ING krijgt, redeneren analisten van KBC Securities. "Zijn benoeming is een veilige keuze."

De acceptatie van Van Rijswijk binnen de bank is volgens kenners van KBC het belangrijkste pluspunt van Van Rijswijk als nieuwe topman. Hierdoor kan de Nederlander gemakkelijk verder met andere leidinggevenden die Hamers in de afgelopen jaren heeft aangesteld, dus is het niet nodig om het management volledig om te gooien. Die continuïteit is broodnodig, omdat ING activiteiten in de Benelux verregaand in elkaar wil schuiven.

Waar Hamers van digitalisering een speerpunt van de strategie maakte, is het volgens KBC nog onduidelijk welke adelbrieven Van Rijswijk op dat vlak kan voorleggen. De marktvorsers hopen er verder op dat ING onder de nieuwe topman duidelijkere financiële doelstellingen voor het concern formuleert.

KBC hanteert een buy advies voor ING. Het aandeel stond vrijdag na circa een half uur handelen 0,6 procent hoger op 6,46 euro.