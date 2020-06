'China koopt versneld Amerikaanse landbouwproducten'

@ Icebear....



Idd....



Je hebt voor en tegen standers.



De morele ridder gaat tot in het extreem om maar aan te geven dat einde nabij is, maar ondertussen wel handje blijft ophouden om verzorgd te worden tot aan zijn dood en geen concessies wil doen.



De jong en onbezonnen gasten willen werken aan de toekomst en soms moeten er zaken wijken voor het doel.



Willen wij de aarde redden, begin met geboorte beperking en niet quasi zeggen dat het allemaal ons boeit en interesseerd en dat alles minder moet (zodat wij ons bestaan wel kunnen blijven rechtvaardigen).

Maar als je dit zegt, dan krijgen wij de morele ridder weer aan onze voor deur die praat over burger rechten (vrijheid in keuzes).



De AEX is een referentie kader of de economie aan het groeien is. Zonder groei is er geen leven, geen economie, geen zorg en geen welvaart.

Bij een groei heb je altijd side effecten, maar de morele ridder wil gevrijwaard zijn van beschuldigingen dat ze de wereld aan het verpesten zijn.



Milieu issues in India, China en ander arme landen in jaren 50,60,70 liepen wij met een boog omheen omdat de welvaart in Europa, na WOII, moest herbouwd worden. Waar waren de morele ridders. De Aziatische landen beginnen nu Europa voorbij te streven en de morele ridders (bang voor hun bestaan) komen in opstand.

CO2 certificaten worden opgekocht uit andere landen zodat wij meer mogen verbranden en uitstoten en ondertussen gillen dat wij tegen meer uitstoot zijn.

Spullen die niet afbreekbaar zijn (plastic laten wij liever in Indonesie verbranden en verzamelen) en houden het zoveel mogelijk ver van ons kikkerlandje vandaan.



Niemand is tegen klimaat, maar laten wij quasi niet geinteresseerd zijn en ondertussen kijken of onze AEX aandelen wel groeien en dividend uitkeren.