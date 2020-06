'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

quote: Dividend Collector schreef op 19 juni 2020 09:01:

Vergeet niet dat mensen, dus ook beleggers, veelal optimistisch zijn. De problemen in de wereld, hoe groot ook, worden uiteindelijk opgelost. Mensen en bedrijven zijn creatief en vindingrijk. De winsten nemen weer toe volgend jaar en vliegtuigen gaan weer vliegen. Het herstel gaat er hoe dan ook komen. Dus de beurs blijft per saldo omhoog gaan, zoals hij al eeuwen doet.

Ja die zijn heel optimistisch, dat zie je op de borden. (Beurs al eeuwen?)Vliegverkeer gaat voorlopig niet meer worden zoals het was, totdat er een vaccin is - wat nog jaren kan duren. Tickets zijn nog goedkoper dan voor corona. Het verdienmodel is stuk. Wie gaat er nu met zijn gezin in een volgepropt vliegtuig zitten?Precies. (Bijna) niemand.