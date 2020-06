'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag waarschijnlijk licht hoger openen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine winsten te beginnen, na de verliesbeurt een dag eerder. De hoop op een herstel van de economie door de versoepeling van de coronamaatregelen en de bezorgdheid over het stijgende aantal besmettingen in verschillende landen, houden de markten in de greep.

Op het Damrak staat ING in de schijnwerpers. De bank heeft Steven van Rijswijk benoemd tot de nieuwe topman. Op dit moment is hij de eindverantwoordelijke voor risico-inschattingen binnen het bestuur van de financieel dienstverlener. Van Rijswijk volgt Ralph Hamers op, van wie eerder dit jaar bekend werd dat hij topman wordt van de Zwitserse bank UBS.

Ook Prosus staat in het nieuws. De techinvesteerder verwacht in het afgelopen jaar minder eenmalige baten te melden dan een jaar daarvoor. Dat zal de winst negatief beïnvloeden, laat het beursfonds weten in een vooruitblik op de resultaten over het afgelopen boekjaar, dat eind maart eindigde. Het definitieve cijferbericht doet Prosus op 29 juni naar buiten.

Heijmans

Heijmans kondigde aan een opdracht te hebben gekregen van de gemeente Rotterdam voor de bouw van 226 nieuwe woningen. Het project heeft een waarde van 70 miljoen euro. Het aandeel Vopak zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van ABN AMRO schroefden hun aanbeveling voor het tankopslagbedrijf op naar kopen.

Winkelvastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties liet weten meer bezoekers te zien in zijn winkelcentra dan de afgelopen tijd. Wel zijn de bezoekersaantallen in Zweden nog 3 procent lager dan een jaar eerder, in Frankrijk en België samen is dat min 16 procent en in Italië komen een vijfde minder bezoekers naar winkelcentra.

Atrium European Real Estate

Vastgoedfonds Atrium European Real Estate heeft een obligatielening van 200 miljoen euro uitgegeven. De lening is geplaatst bij institutionele beleggers. Het opgehaalde geld wordt deels gebruikt om een obligatielening met een looptijd tot 2022 af te lossen.

De Europese beurzen deden donderdag een stap terug. De AEX-index sloot 0,7 procent lager op 562,61 punten en de MidKap leverde 0,6 procent in tot 754,91 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de min op 26.080,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent en techbeurs Nasdaq won 0,3 procent.

De euro was 1,1210 dollar waard, tegen 1,1217 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 39,25 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent meer, op 41,95 dollar per vat.