Bouwbedrijf Heijmans krijgt opdracht in Rotterdam

Heijmans heeft zelf zijn fundamenten verstevigd .

Ze hebben wel geleerd uit het verleden en de studie's zijn beter berekend .

Ze zijn kleiner en alleen in Nederland actief en de controle is aanzienlijk verbeterd.

De werknemers zijn tevreden .

Kortom een bedrijf dat terug waarde oplevert .

Ondank de stikstof zullen ze dit gemakkelijk overwinnen .

Er is woning tekort en de regering moet de bevolking voorzien van een betaalbare woning.

Milieu is prima ,maar men moet het kind met het badwater niet weg kieperen .

Het aandeel heeft nog een weg af te leggen en dat is alleen nog omhoog .

Kopen en aanhouden .