Omzet softwarebedrijf Oracle licht gestegen

REDWOOD SHORES (AFN) - Het Amerikaanse softwareconcern Oracle heeft in het afgelopen kwartaal iets meer omzet geboekt, geholpen door zijn clouddiensten. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf woensdag nabeurs op Wall Street presenteerde.

De totale omzet in het eind mei afgesloten vierde kwartaal van het gebroken boekjaar ging met 1 procent omhoog tot 11,1 miljard dollar. Exclusief wisselkoerseffecten was een plus van 4 procent te zien. Over het gehele boekjaar zette Oracle een omzet in de boeken van 39,5 miljard dollar, een kleine stijging vergeleken met een jaar eerder.

De nettowinst over het afgelopen kwartaal bedroeg ruim 3,7 miljard dollar, tegen bijna 3,3 miljard dollar een jaar eerder. De jaarwinst over het gehele jaar was 11,1 miljard dollar.

De cijfers van Oracle vielen goed op Wall Street, want in de handel nabeurs ging het aandeel omhoog.