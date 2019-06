Stewart uitgeschakeld in strijd opvolging May

Gepubliceerd op | Views: 26

LONDEN (AFN/RTR) - Rory Stewart doet niet meer mee aan de leiderschapsstrijd van de Britse Conservatieven. De minister voor Internationale Ontwikkeling kreeg in de derde ronde van de afvalrace de minste stemmen en is uitgeschakeld. Boris Johnson ging net zoals in de vorige twee ronden ruim aan kop.

Nu Stewart is uitgeschakeld doen nog vier kandidaten mee aan de interne verkiezing van de Conservatieve Partij. Die draait om de opvolging van Theresa May als premier en partijleider van de Conservatieven.

Er wordt donderdag weer gestemd door de 313 Conservatieve Lagerhuisleden. Aan het einde van de dag moeten dan nog twee kandidaten over zijn. Johnson is vrijwel zeker een van hen. Hij kreeg woensdag 143 stemmen, zeventien meer dan op dinsdag.

Als nog twee kandidaten over zijn, krijgen de leden van de Conservatieve Partij het laatste woord over wie het land gaat leiden.