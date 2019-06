Ahold Delhaize geeft duurzame obligatie uit

Gepubliceerd op | Views: 715 | Onderwerpen: levensmiddelen, obligaties

ZAANDAM (AFN) - Ahold Delhaize heeft 600 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van zijn eerste duurzame obligatie met een looptijd van zes jaar. De opbrengst zal worden aangewend voor financiering van nieuwe en bestaande milieuvriendelijke projecten van het supermarktconcern en initiatieven rond inkoop van duurzame geproduceerde producten, reductie van klimaatimpact en de promotie van gezonder eten.

De looptijd is tot 26 juni 2025 met een jaarlijkse coupon van 0,25 procent. De obligatie wordt genoteerd aan Euronext Amsterdam. Ahold Delhaize is naar eigen zeggen de eerste retailer die een duurzame obligatie in euro's uitgeeft.