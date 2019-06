Kwartaalomzet Alumexx flink omhoog

Gepubliceerd op | Views: 597

ETTEN-LEUR (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde Alumexx heeft in het eerste kwartaal de omzet met meer dan 50 procent verhoogd in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde de producent van aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt, zonder een concreet omzetbedrag naar buiten te brengen. Alumexx houdt vrijdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Breda waarop onder meer de strategie voor 2019 wordt toegelicht.

Volgens het bedrijf werd de groei behaald door omzettoename in binnen- en buitenland. Vooral de Duitse markt laat een zeer solide groei zien. De uitbreiding van het assortiment en spreiding van doelgroepen hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de omzet, net als de toename van de internationale dealers.

Alumexx stelt dat de omzetontwikkeling de groeipotentie van de onderneming weergeeft. Topman Jeroen van den Heuvel gaf aan dat Alumexx de komende tijd verder wil internationaliseren en blijft kijken naar eventuele overnames en samenwerkingsverbanden.