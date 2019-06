Tankopslagbedrijf Standic bouwt terminal

Gepubliceerd op | Views: 260

ANTWERPEN (AFN/BELGA) - Het Nederlandse tankopslagbedrijf Standic bouwt in de haven van Antwerpen een nieuwe opslagterminal voor chemische producten. Het gaat om een investering van 200 miljoen euro, zo laat Standic weten.

De nieuwe terminal komt aan het vijfde havendok in de Antwerpse haven. De terminal zal in een eerste fase een opslagcapaciteit hebben van 95.000 kubieke meter. Die kan worden uitgebreid tot 230.000 kubieke meter. De grootte van de opslagtanks zal variëren van 500 tot 3500 kubieke meter. Oplevering wordt verwacht begin 2021.

Standic, onderdeel van het familiebedrijf Hametha, heeft al een terminal in Dordrecht. "De haven van Antwerpen staat bekend als één van de grootste maritieme chemieclusters van de wereld, daarom kiezen we voor uitbreiding in de Scheldestad", stelt Ronald Ooms, directeur van Hametha: "In Antwerpen kunnen wij ons, binnen de nichemarkt van meer gespecialiseerde chemie, verder ontwikkelen en onze klanten uit alle windstreken bedienen."