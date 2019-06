ArcelorMittal wil uitstel van Italiaanse wet

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Italië, staal

TARENTE (AFN) - Staalbedrijf ArcelorMittal wil dat de Italiaanse regering de goedkeuring van een wettelijk decreet uitstelt. Volgens de staalproducent kan het zijn fabriek in Tarente niet in bedrijf houden als het zogeheten Crescita-decreet van kracht wordt. Daarmee vervalt namelijk de wettelijke bescherming bij milieuschade door de hoogovens.

De fabriek in Tarente veroorzaakt al jaren problemen. In 2017 werd een milieuplan afgesproken op basis waarvan ArcelorMittal besloot de fabriek volledig te moderniseren. Daar investeert het staalbedrijf zo'n 1,2 miljard euro in. Tot die modernisering is afgerond mag de fabriek alleen blijven draaien, omdat de Italiaanse wet het bedrijf beschermt tegen aansprakelijkheid voor de huidige milieuschade.

ArcelorMittal laat weten hoopvol te zijn dat de wettelijke zekerheid voor de fabriek in de Zuid-Italiaanse stad behouden blijft.