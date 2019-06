'Wall Street wacht op rentebesluit Fed'

Gepubliceerd op | Views: 176 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen woensdag naar verwachting met kleine uitslagen. Beleggers zijn voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Zij gaan er in doorsnee vanuit dat de rente gelijk blijft maar houden hun oren open over een mogelijke koerswijziging later dit jaar. Verder blijven de aandelenmarkten in de ban van ontwikkelingen op het handelsfront.

Het rentebesluit van de Fed staat deze keer extra in de schijnwerpers omdat enkele marktpartijen op een renteverlaging rekenen, wat de eerste stap omlaag in tien jaar zou zijn. De belangrijkste beursgraadmeters bevinden zich daarnaast dicht bij hun recordniveaus en kunnen bij een onverwachte renteverlaging dus nieuwe records schrijven.

President Donald Trump liet weten zijn Chinese collega Xi Jinping later deze maand te ontmoeten op de G20-top in Japan. Xi benadrukte dat het belangrijk is om naar elkaars zorgen te luisteren. De twee leiders zouden met elkaar telefonisch gesproken hebben. Deze toenadering komt na een tijd van negatieve retoriek tussen de twee economische grootmachten.

China

Bedrijven zijn in de tussentijd volop bezig met de gevolgen van de handelsoorlog. iPhonemaker Apple vroeg zijn belangrijkste leveranciers om de kosten te onderzoeken voor het verplaatsen van de productie vanuit China naar plekken in Zuidoost-Azië. Het land is volgens het concern te risicovol om daar zijn productieketen te houden.

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson richt zijn pijlen juist wel op de Chinese markt. Het bedrijf slaat de handen ineen met Qianjiang Motorcycle om samen lichtere motoren te maken in China.

Boeing

Verfproducent Axalta maakt zich op voor een hogere opening. Het bedrijf bekijkt zijn strategische opties, waaronder het verkopen van de onderneming aan een andere partij.

Ook is er aandacht voor vliegtuigmaker Boeing, vanwege deals op de grote luchtvaartshow op het vliegveld Le Bourget.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde dinsdag bij het slot van Wall Street 1,4 procent hoger op 26.465,54 punten. De breder samengestelde S&P 500 eindigde 1 procent hoger op 2917,75 punten. Techbeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 7953,88 punten.