Nog steeds klantenstop ING in Italië

ROME (AFN) - ING mag in Italië nog altijd geen nieuwe klanten aannemen. De Nederlandse bank is nog altijd met de Italiaanse centrale bank in gesprek over maatregelen om witwassen via de bank tegen te gaan en zolang die gesprekken met de toezichthouder lopen is er een klantenstop.

Volgens een woordvoerder van ING zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden over de gesprekken met de Italiaanse centrale bank. Ook het justitiële onderzoek zou nog gaande zijn. "Zodra daar iets in verandert dan zullen we dat melden."

Half maart meldde de bank dat de toezichthouder ING op de vingers heeft getikt wegens tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. Er wordt gesproken over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren. Eerder kreeg ING in Nederland een flinke boete omdat niet genoeg was gedaan tegen witwassen.

ING heeft in Italië, waar het sinds 2001 actief is met zijn consumentenbank, circa 900 medewerkers. De omzet van het onderdeel kwam afgelopen jaar uit op 231 miljoen euro, bij een totaalomzet van ING van iets meer dan 18 miljard euro.