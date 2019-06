'Facebook-munt is concurrentie voor Adyen'

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - De virtuele munt van Facebook, Libra, is een vorm van concurrentie voor de betaaldiensten van Adyen. Maar het is nog te vroeg om iets over de concrete impact te zeggen. Dat concluderen analisten van KBC Securities.

Gebruikers van Facebook kunnen op den duur met Libra rekeningen betalen, shoppen op het web, of zelfs met het openbaar vervoer reizen. Deze toepassing van een cryptomunt is volgens de analisten niet nieuw. De kracht van Libra ligt vooral in het aantal mensen dat van Facebook gebruik maakt. Volgens KBC heeft de virtuele munt hierdoor ''een aanzienlijke kans om breed bereik te vergaren''. Dat zou de rol die betaaldiensten van Adyen spelen ''ernstig beperken''.

Analisten merken daarbij op dat meerdere klanten van Adyen als Booking.com, eBay en Uber medeoprichters zijn van de Libra-munt. Ook concurrenten Paypal, PayU en Stripe behoren tot groep die Libra gaat beheren.

Koersdoel

Verder zetten vroege investeerders in Adyen 465.000 aandelen in de markt via een zogeheten 'accelerated bookbuild'. De marktvorsers van KBC verwachten dat er in de tweede jaarhelft nog meer van dit soort verkopen plaatsvinden.

KBC hanteert een reduce-beleggingsadvies op Adyen met een koersdoel van 605 euro. Adyen noteerde omstreeks 10.00 uur 2,4 procent lager op 672,60 euro.