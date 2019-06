'Beurshandel in teken Fed-besluit'

Gepubliceerd op | Views: 1.131 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent woensdag naar verwachting vrijwel vlak. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen waarschijnlijk kleine koersuitslagen beginnen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de stevige opmars een dag eerder. Daarnaast zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag de uitkomsten van zijn tweedaagse beleidsvergadering bekend zal maken.

Economen verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de rente onveranderd zal laten. Wel wordt verwacht dat centralebankpresident Jerome Powell de deur op een kier zal laten voor een renteverlaging later dit jaar.

Boris Johnson heeft opnieuw veruit de meeste stemmen gekregen in een tweede stemming over de opvolging van premier Theresa May. Johnson kwam bij de eerste ronde van de Conservatieve leiderschapsstrijd ook al als koploper uit de bus. De afvalrace gaat door tot nog twee kandidaten over zijn om May op te volgen als partijleider en premier.

ABN AMRO

Op het Damrak zal het aandeel ABN AMRO mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg verhoogde hun advies voor de bank.

Het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice Europe overweegt volgens de Franse krant Les Echos zijn videoreclamedienst Teads af te stoten. Teads zou 1,4 miljard tot 2,2 miljard euro op moeten leveren. Er zouden meerdere geïnteresseerde partijen zijn die overwegen een bod uit te brengen.

Adyen

Ook Adyen staat in het nieuws. Een aandeelhouder biedt ongeveer 407.000 aandelen in de betalingsdienstverlener te koop aan. De gezamenlijke verkoop wordt begeleid door de zakenbanken JPMorgan en ABN AMRO. De stukken zijn bedoeld voor institutionele beleggers. De plaatsing vindt naar verwachting op 21 juni plaats.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Siemens. Het Duitse industrieconcern schrapt 2700 banen bij zijn energietak. Het onderdeel dat zich bezighoudt met krachtcentrales werd vorige maand al in de etalage gezet. Het banenverlies komt bovenop de reorganisatie die toen al werd aangekondigd en die 10.000 banen kost bij andere bedrijfsonderdelen.

Olie

De Europese beurzen sloten dinsdag stevig hoger. De AEX-index klom 1,4 procent tot 560,21 punten en de MidKap steeg 1,3 procent tot 777,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 2,2 procent aan. Ook Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 26.465,54 punten. De brede S&P 500 ging 1 procent omhoog en techbeurs Nasdaq won 1,4 procent.

De euro was 1,1192 dollar waard, tegen 1,1189 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 54,02 dollar. Brentolie steeg eveneens 0,2 procent in prijs, tot 62,25 dollar per vat.