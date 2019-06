CPB: economie groeit iets harder

Gepubliceerd op | Views: 1.180 | Onderwerpen: CPB

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse economie groeit dit jaar iets harder dan eerder werd aangenomen. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuwe raming. De werkloosheid blijft laag, maar loopt volgend jaar wel iets op volgens de ramingen.

De economische groei komt dit jaar uit op 1,7 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van 1,5 procent. Voor volgend jaar houdt het CPB, een belangrijke economische raadgever aan het kabinet, de economische groei op 1,5 procent. Van dat percentage ging het planbureau eerder ook al uit.

De werkloosheid neemt dit jaar nog af tot 3,5 procent,van 3,8 procent vorig jaar. In 2020 stijgt die echter weer naar 3,7 procent. Ondanks de lage werkloosheid is de loonstijging beperkt, signaleert het planbureau. Daarbij tekent CPB-directeur Laura van Geest aan dat dit niet alleen in Nederland zo is.

Koopkracht

Verder blijft de koopkracht stijgen. Dit jaar hebben Nederlanders gemiddeld 1,2 procent meer te besteden, volgend jaar wordt dat 1,4 procent. De komend jaar weer afnemende inflatie helpt daarbij een handje. De inflatie piekt dit jaar naar 2,6 procent door onder meer de verhoging van het lage btw-tarief. Volgend jaar komt de geldontwaarding naar verwachting uit op 1,4 procent.

De groei van de export neemt bovendien af door ontwikkelingen in het buitenland, zoals de handelsoorlog, de aanhoudende brexitonzekerheid en de instabiele situatie in Italië. Dat heeft tot nu toe echter nauwelijks gevolgen gehad op de arbeidsmarkt.