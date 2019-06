ABN AMRO bundelt krachten met YES voor mkb

Gepubliceerd op | Views: 550 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO en YES Corporate Finance bundelen hun krachten om zo middelgrote tot grote mkb'ers met een specifieke adviesbehoefte over overnames en bedrijfsopvolging van dienst te zijn. Dat maakten de bedrijven bekend. Bedrijven die in aanmerking komen voor deze dienstverlening zijn ondernemingen met een waarde tussen de 5 miljoen en 25 miljoen euro.

Volgens ABN AMRO staat bij veel mkb'ers het opvolgingsvraagstuk hoog op de agenda. Het betreft volgens de bank vragen die gaan over de verkoop van het bedrijf. Tot nu toe was de fusies en overnames-dienstverlening van ABN AMRO vooral gericht op het grootzakelijke segment. YES is juist gespecialiseerd in overname-advies voor het mkb.