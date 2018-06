Meer winst en omzet voor Oracle

Gepubliceerd op | Views: 253

REDWOOD SHORES (AFN/BLOOMBERG) - Oracle heeft zijn winst en omzet in het afgelopen kwartaal verder opgekrikt. Het op een na grootste softwarebedrijf ter wereld is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden als clouddienstverlener en plukt steeds meer de vruchten van die transformatie.

De sterke groei bij de clouddiensten wist de krimp bij de traditionele softwarelicentietak goed op te vangen. De onderneming zette een winst in de boeken van 3,4 miljard dollar in het vierde kwartaal dat eind mei eindigde. Dat was een jaar eerder nog 3,2 miljard dollar. De omzet steeg met 3,3 procent tot bijna 11,3 miljard dollar.