Nooitgedagt voorzitter commissarissen PostNL

Gepubliceerd op | Views: 143

DEN HAAG (AFN) - Jan Nooitgedagt is per direct aangesteld als voorzitter van de raad van commissarissen van PostNL. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

Jacques Wallage doet een stapje terug en is nu vice-voorzitter. Gezien de resterende duur van zijn benoeming geven zowel de raad van commissarissen als Wallage er de voorkeur aan om ,,tijdig in zijn opvolging te voorzien''. De termijn van Wallage loopt af in 2020.

De termijn van Nooitgedagt loopt tot 2022. Verder zitten Frank Rövekamp, Thessa Menssen, Agnes Jongerius, Marc Engel en Eelco Blok in de raad.