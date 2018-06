Rutte wil waarschijnlijk commisaris van de koning worden, maatregelen nemen tegen Shell zou die mogenlijkheid meteen wegnemen.

Waar is trouwens dat 25% belang in Koningklijke olie van koningin Willemina gebleven? Enig verband met de "oprechte" houding van Rutte m.b.t. Shell is natuurlijk puur speculatief.