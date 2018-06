Rutte gaat niet in op vragen over Shell-deal

Gepubliceerd op | Views: 807 | Onderwerpen: Mark Rutte

DEN HAAG (AFN) - Premier Mark Rutte wil niet ingaan op vragen over een vermeende belastingdeal waardoor Shell de afgelopen jaren miljarden euro's aan dividendbelasting zou hebben ontweken. Dergelijke afspraken met bedrijven worden in vertrouwen gemaakt, benadrukt hij. ,,Het is uitgesloten dat ik daar in een openbaar debat op inga. Dat verhoudt zich niet met de wet.''

Rutte zei het ,,ongemak'' van de Tweede Kamer te begrijpen en te delen. Hij is wel bereid bepaalde informatie in vertrouwen met de Kamer te delen. Verder komt er volgende week een debat waarin ook andere kwesties met betrekking tot de dividendbelasting aan bod komen. Voor die tijd willen Kamerleden wel zo veel mogelijk van hun vragen beantwoord hebben, liefst in het openbaar en niet achter gesloten deuren.

Het kabinet wil de belasting op de winstuitkeringen van bedrijven aan hun aandeelhouders afschaffen. Dat plan uit het regeerakkoord, dat daar op aandringen van de VVD in terecht is gekomen, stuit op veel weerstand bij de gehele oppositie. Het zou zijn ingefluisterd door grote multinationals en alleen buitenlandse beleggers en overheden bevoordelen.

Schertsvertoning

Aanvankelijk wilde dinsdag Rutte niet zelf naar de Kamer komen. Hij stuurde staatssecretaris Menno Snel (Financiën) naar het wekelijkse vragenuur om vragen te beantwoorden van onder anderen SP-leider Lilian Marijnissen. De oppositie nam daar evenwel geen genoegen mee, en kon daarbij ook op begrip rekenen van Ruttes eigen VVD.

Door eenmaal in de Kamer niet inhoudelijk op de gestelde vragen in te gaan, ergerde Rutte de oppositie opnieuw. ,,Dit is geen fraaie vertoning van de minister-president'', aldus GroenLinks-voorman Jesse Klaver. PVV-leider Geert Wilders sprak van ,,een totale schertsvertoning'' en vergeleek Rutte met ,,een klein kind dat niet naar de tandarts wil''.

Rutte zelf hield evenwel vol dat het niet aan hem was om vragen over de vermeende deal met Shell te komen beantwoorden. ,,We hebben in het kabinet een taakverdeling en dit raakt echt aan de staatssecretaris van Financiën.''