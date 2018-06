Gepubliceerd op | Views: 884

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank doet leningen voor de scheepvaartsector met een waarde van 1 miljard dollar van de hand. De bank verkoopt de portefeuille met slechtlopende kredieten aan investeerders Varde Partners en Oak Hill Advisors.

De Duitse zakenbank verkeert al een tijdlang in zwaar weer en zijn dienstverlening aan de scheepvaart is een probleemkind. Zo nam de sector vorig jaar 38 procent van alle voorzieningen voor niet afbetaalde leningen voor zijn rekening.

Desondanks blijft Deutsche Bank actief in financiering van projecten in de scheepvaart, laat de financieel dienstverlener weten. Het concern verwacht dat deze afdeling na afronding van de transactie weer in goede gezondheid verkeert.