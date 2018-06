Gepubliceerd op | Views: 1.176 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden dinsdag fors lager. De beurshandel bleef in de ban van een dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De twee economische grootmachten dreigen met nieuwe importheffingen op elkaars goederen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middag 0,9 procent lager op 554,64 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 795,19 punten. De beurs in Londen ging 0,5 procent omlaag, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,3 procent in.

De Amerikaanse president Donald Trump zette de handelsrelatie met China verder op scherp met zijn dreigement om 10 procent extra belasting te heffen op Chinese goederen. Die heffingen moeten gaan gelden als Peking zijn tegenmaatregelen niet terugdraait. De Chinezen reageerden daarop fel.

Handelsoorlog

Bedrijven die last kunnen ondervinden van een handelsoorlog tussen de VS en China, konden op het Damrak op stevige verliezen rekenen. Grootste dalers bij de hoofdfondsen waren waren staalconcern ArcelorMittal en chipmachinemaker ASML met verliezen van 3,6 en 2,6 procent. Verzekeraar Aegon was met een plus van 2,8 procent met afstand de grootste stijger.

In de MidKap stonden de chipbedrijven ASMI en Besi onderaan met verliezen van beide 3,4 procent. Air France-KLM (plus 4,2 procent) was de sterkste stijger. De Franse vakbonden hebben een eerder aangekondigde vierdaagse staking bij Air France opgeschort. De bonden willen wachten op de benoeming van de nieuwe topman bij moederbedrijf Air France-KLM.

Vastgoedfonds

Eurocommercial Properties zakte 0,1 procent. De verhuurder van winkelpanden heeft een aanvraag voor een secundaire notering in Brussel ingediend. Het vastgoedfonds zegt geen nieuwe aandelen uit te zullen geven en behoudt zijn primaire notering in Amsterdam.

Op de lokale markt verloor Esperite 2,9 procent. Het stamcelbedrijf stelt de publicatie van zijn jaarverslag over 2017 wederom uit. Adyen klom 0,7 procent tot 413,75 euro. Kempen verlaagde het advies voor het betaalbedrijf, dat vorige week een spectaculair beursdebuut maakte. Het koersdoel bedraagt 320 euro.

In Londen stonden de mijnbouwers en grondstoffenbedrijven onder druk door de vrees voor een escalatie van het handelsconflict. BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore en Anglo American verloren tot ruim 3 procent. Het Britse warenhuis Debenhams kelderde XX procent na een nieuw winstalarm

De euro was 1,1562 dollar waard, tegen 1,1608 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 64,96 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 75,05 dollar per vat.