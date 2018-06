OCI wil meer betalen voor OCI Partners

Gepubliceerd op | Views: 249

AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde kunstmestbedrijf OCI heeft het bod op zijn Amerikaanse dochterbedrijf OCI Partners verhoogd. In plaats van de 11 dollar in contanten per aandeel die het bedrijf twee weken geleden bereid was te betalen, biedt OCI nu 11,50 dollar per aandeel. OCI heeft al meer dan 88 procent van de aandelen in bezit.

Het nieuwe bod loopt tot en met 3 juli, een dag langer dan het vorige bod. OCI gaf eerder al aan dat de transactie de bedrijfsstructuur versimpelt. OCI zal het bod gestand doen bij aanmelding van minstens 90 procent van de aandelen. OCI Partners raadt zijn minderheidsaandeelhouders aan het nieuwe bod te accepteren.

OCI Partners werd in februari 2013 opgericht en is eigenaar en exploitant van de kunstmestfabriek van OCI in het Texaanse Beaumont.