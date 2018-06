Als die handelsoorlog niet verder oplaaid dan gaan we gewoon verder met stijgen. De winsten zijn hoog, de belastingen naar beneden, bouwproduktiecijfers hoog ( en die bewoners gaan straks meubels ed kopen),japan zit naar jaren stagnatie in de lift, china schiet lekker op met zijn 1000 miljard euro investering in de nieuwe zijderoute, India in opkomst/ hervormingen, de VS zal binnenkort miljarden in infrastructuur stoppen.