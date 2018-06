'Flink lagere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 857

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen dinsdag af op een flink lagere opening. Net als in Azië en Europa zijn beleggers op Wall Street nerveus door de almaar oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, na de dreiging van nieuwe importheffingen door president Donald Trump op Chinese goederen.

Trump zette de handelsrelatie met China verder op scherp met zijn dreigement om 10 procent extra belasting te heffen op Chinese goederen, die een handelswaarde van 200 miljard dollar vertegenwoordigen. Die heffingen moeten gaan gelden als China zijn tegenmaatregelen niet terugdraait. Peking reageerde echter fel op de nieuwe importheffingen. De beurzen in Azië en Europa lieten hierop behoorlijke koersverliezen zien.

Waarschijnlijk kunnen bedrijven die geraakt kunnen worden door de oplopende handelsvete tussen Washington en Peking opnieuw onder druk komen te staan, zoals vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en autobedrijven als General Motors (GM) en Ford Motor. Ook de chipsector lijkt een moeilijke dag te krijgen door de oplaaiende angst voor een Amerikaans-Chinese handelsoorlog.

Elon Musk

De aandacht zal verder uitgaan naar Tesla. Topman Elon Musk heeft gezegd dat de fabrikant van elektrische auto's het slachtoffer is geworden van ,,uitgebreide en schadelijke sabotage" door een medewerker. De medewerker, die niet bij naam wordt genoemd, zou codes hebben veranderd binnen het productieproces. Daarnaast zou hij gevoelige bedrijfsgegevens aan derden hebben gestuurd. Voorbeurs staat het aandeel Tesla in het rood.

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de huizenbouw in de VS in mei met 5 procent is gestegen vergeleken met een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een stijging met 1,9 procent gerekend. In april zakte de huizenbouw juist nog flink in.

De Dow-Jonesindex sloot maandag met een verlies van 0,4 procent op 24.987,47 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2773,87 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq eindigde de sessie nagenoeg vlak op 7747,02 punten.