quote: Martijn Kools schreef op 19 jun 2018 om 12:31:

Trump zit alles te verneuken, zijn zero-tolerance immigratiebeleid heeft zelfs zijn vrouw al tegen hem gekeerd en hij slaat nu compleet door met importheffingen.



Ik ben benieuwd hoe lang het allemaal nog gaat duren met die man. Laten we hopen niet al te lang.



Voor ieder die overweegt rechts-populistisch te stemmen, dit is wat er gebeurd.





Haha wat onwetend. Zijn vrouw heeft zich niet tegen hem gekeerd. En met die handelsoorlog die er gaat komen(ja die gaat 100% komen tenzij china veranderd) heeft hij ook helemaal gelijk. En iedereen die zegt dat dit op korte termijn goed is en op lange termijn slecht zit fout. Het is juist andersom. Dit is een maatregel voor later en slecht voor nu. Maar een goede maatregel