Draghi: geduld ECB bij timing eerste rentestap

Onze grote vriend de heer Draghi kan de rente niet zomaar omhoog laten lopen, omdat dan de overheidstekorten enorm gaan toenemen. Schulden worden niet afgelost maar continue doorgeschoven, hierdoor neemt de totale schuld ook alleen maar toe in de toekomst. Landen ,als Italië doen daar nog een schepje bovenop.

Uiteindelijk stagneert de economische groei en komt er weer een recessie, waardoor de rente weer moet dalen om alles vlot te trekken. De kans dat de rente over 5 jaar weer op nul staat is veel groter als dat de rente naar 4% oploopt.



De ECB weet dit natuurlijk zelf al te goed en probeert het sprookje zo lang mogelijk te laten voortduren. Nu geven ze alle landen een kans om hun schulden om te zetten naar langdurige schulden met lage rente. Stel dat een tienjarige staatsobligatie met 4% nu afloopt, dan wordt deze obligatie gelijk doorgeschoven naar een nieuwe uitgave, maar dan met 1,5%. De staat leent dus goedkoper, als dat proces omdraait is het sprookje voorbij.

Er zijn te veel schulden en het is nooit de bedoeling geweest die schulden af te lossen, daar zit de pijn, men schuift alleen maar door, om überhaupt af te lossen is een overschot op de balans nodig, dat gaat nooit gebeuren!

Raar dat hier niemand op wijst.