Zoals die bomenknuffelaars van TNO etc, die veel te veel kankerverwekkende fijnstof constateren rondom Schiphol:Nee joh, gesubsidieerd en belastingvrij steeds meer brandstof in de lucht verbranden om iedereen te goedkoop ver te laten vliegen, liefst met een omweg zodat ze ook nog ff op Schiphol overstappen is veel beter..