Schiphol gepasseerd door Frankfurt

BRUSSEL (AFN) - De luchthaven van Frankfurt is Schiphol voorbijgestreefd als vliegveld dat de meeste directe vluchten biedt van alle Europese luchthavens. Dat staat in een nieuw rapport van luchthavenbrancheorganisatie ACI Europe.

Zonder overstappen is Nederland via Schiphol direct verbonden met 326 bestemmingen in 98 landen. De zogeheten directe connectiviteit van Schiphol bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar. In Frankfurt was in de periode sprake van een stijging met 11 procent.

Schiphol behield verder zijn wereldwijde tweede plek als het gaat om zijn hubfunctie. Ook hier is Frankfurt de nummer één. Daarvoor is gekeken naar de overstapmogelijkheden en netwerken waarop de luchthaven is gesloten.

Met 68,5 miljoen passagiers en 1,75 miljoen ton vracht was Schiphol vorig jaar in beide gevallen de derde luchthaven van Europa. Op de luchthaven zijn circa 65.000 mensen werkzaam.