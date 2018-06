'Goed dat Retail Estates kan verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 239

AMSTERDAM (AFN) - Dat Retail Estates in staat is om ook delen van zijn winkelportefeuille te verkopen is goed nieuws. Dat oordelen kenners van KBC Securities in een rapport over het vastgoedfonds.

Retail Estates maakte bekend dat het voor 38,2 miljoen euro aan bezittingen van de hand doet. Het bedrijf dat is genoteerd in Amsterdam en Brussel verkoopt onder meer een winkelcentrum in Zwolle. Verder worden Belgische bezittingen van de hand gedaan. Het geld dat met de transacties wordt opgehaald, zal Retail Estates herinvesteren.

Volgens KBC is het goed dat Retail Estates zijn eigen portfolio scherp in de gaten houdt en dat het niet-kernbezittingen op basis van geografie, strategie of om technische redenen van de hand kan doen. De opbrengsten bieden ruimte om nieuwe ontwikkelingen te financieren.

KBC handhaaft het advies accumulate met een koersdoel van 82,50 euro. Het aandeel Retail Estates stond kort na de openingsbel op dinsdag 0,1 procent hoger op 77,20 euro.