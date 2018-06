Groter verlies voor houtveredelaar Accsys

Gepubliceerd op | Views: 1.050

AMSTERDAM (AFN) - Accsys Technologies heeft in het boekjaar dat eind maart eindigde een onderliggend verlies voor belastingen geleden van 8,8 miljoen euro, tegen een min van 4,5 miljoen euro een jaar eerder. Dat maakte de beursgenoteerde houtveredelaar op basis van voorlopige cijfers bekend.

Het onderliggend bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg min 3,5 miljoen euro. Hier verscheen een jaar eerder een verlies van 1,5 miljoen euro. Accsys had begin mei al omzetcijfers gemeld. De omzet kwam uit op 60,9 miljoen euro, tegen 56,5 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.

De onderneming meldde dat de uitbreiding van de Accoya-fabriek in Arnhem is afgerond. Daardoor neemt de jaarlijkse capaciteit met 50 procent toe tot minstens 60.000 kubieke meter. De bouw van de Tricoya-fabriek in Hull verloopt volgens plan om midden 2019 voltooid te zijn.