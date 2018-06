Eurocommercial wil ook notering in Brussel

Gepubliceerd op | Views: 430

AMSTERDAM (AFN) - Verhuurder van winkelpanden Eurocommercial Properties mikt op een beursnotering in Brussel. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf heeft dinsdag een aanvraag voor een secundaire notering in België ingediend. Het vastgoedfonds zegt geen nieuwe aandelen uit te zullen geven en behoudt zijn primaire notering in Amsterdam.

Volgens het bedrijf onderstreept een tweede notering in Brussel de verbondenheid op de langere termijn aan de Belgische vastgoedmarkt, die volgens het bedrijf een steeds grote rol zal gaan spelen in de strategie. Eurocommercial hoopt met de notering zijn zichtbaarheid in België te vergroten. Ook wil het fonds een directe toegang bieden aan ,,ervaren beleggers" in de vastgoedmarkt.

Eurocommercial is niet het eerste vastgoedfonds dat zijn vleugels uitspreidt over Nederland en België. Sectorgenoten als WDP en Retail Estates hebben bijvoorbeeld al noteringen in Brussel en Amsterdam.