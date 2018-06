'Handelsvrees blijft drukken op beurzen'

Inderdaad. Het wordt nooit wat met de Euro. We zijn met zijn allen amper in staat om de boel bij elkaar te houden, laat staan dat we een vuist kunnen maken tegen Trumpie. Zijn we ook te laf voor. Ongetwijfeld komt er snel iemand die deze Amerikaanse papegaai de bek snoert. Of hij nu wel of niet rookt, hij is enkel publieksgeil en geniet van alle aandacht. Het enigste wat hem nog streelt. Geld en vrouwen genoeg, nu de aandacht van de wereld en dat lukt hem telkens weer. China durft de mond open te doen. Europa kijkt angstig en zwijgend toe. STUMPERS