Roche lijft Foundation Medicine volledig in

BASEL (AFN) - De Zwitserse farmaceut Roche heeft overeenstemming bereikt met het Amerikaanse Foundation Medicine over een volledige overname. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,4 miljard dollar.

Roche was al meerderheidsaandeelhouder met een belang van ruim 56 procent in het bedrijf. De Zwitsers nemen nu ook de rest over van het in Cambridge, Massachusetts gevestigde Foundation Medicine. Daarmee wordt de Amerikaaanse onderneming als geheel gewaardeerd op 5,3 miljard dollar.

Door samen te gaan willen de twee farmaceuten hun activiteiten op het gebied van behandelingen tegen kanker versterken. Het gaat vooral om genetisch en moleculair onderzoek. De overname moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.