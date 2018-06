Esperite stelt publicatie jaarverslag weer uit

Gepubliceerd op | Views: 404

AMSTERDAM (AFN) - Esperite heeft de publicatie van zijn jaarverslag over 2017 wederom uitgesteld. Het stamcelbedrijf wijt de verdere vertraging andermaal aan technische problemen. De publicatie van het verslag volgt volgens het bedrijf zo snel als mogelijk.

Het is niet voor het eerst dat Esperite een dergelijke boodschap verkondigt. Vorig jaar werden ook de publicatie van de jaarcijfers over 2016 en cijfers over de eerste maanden van 2017 uitgesteld. Dat was volgens Esperite het gevolg van problemen bij dochterbedrijf Genoma in Zwitserland. Het aandeel kreeg toen flinke klappen, onder meer vanwege zorgen over of Esperite nog voldoende geld in kas heeft.

Esperite kondigde ook aan extra externe financiering te hebben geregeld van 5 miljoen euro. Die kan het gebruiken voor onder meer het zetten van commerciële stappen. De totale investering kan, met het uitoefenen van warrants, oplopen tot bijna 7,3 miljoen euro. Het is wederom een deal met het European Select Growth Opportunities Fund.