Altice benoemt nieuwe marketingdirecteur

Gepubliceerd op | Views: 132

PARIJS (AFN) - Telecom- en kabelconcern Altice heeft Nicolas Petit benoemd tot de nieuwe marketingdirecteur voor de gehele groep, met onmiddellijke ingang.

Petit zal plaatsnemen in het managementteam van Altice en is afkomstig van Microsoft. Hij krijgt de leiding over onder meer de wereldwijde marketingstrategie van het bedrijf en zal rapporteren aan topman Michel Combes van Altice.