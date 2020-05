Wall Street duikt in slotfase in de min

Gepubliceerd op | Views: 1.066

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke minnen de dag uitgegaan. Beleggers hadden eerder nog positief gereageerd op uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in de Amerikaanse Senaat, maar in het laatste halfuur sloeg de stemming om. Powell liet weten dat wat hem betreft meer steunpakketten vanuit de politiek nodig zijn, al liet hij zich niet uit over omvang of timing van dergelijke pakketten. Ook herhaalde hij dat de Fed klaar blijft staan om de economie te ondersteunen. Ook verwerkten handelaren resultaten van bedrijven als doe-het-zelfketen Home Depot en supermarktgigant Walmart.

De Dow-Jonesindex sloot 1,6 procent lager op 24.206,86 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 1,1 procent omlaag naar 2922,94 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 9185,11 punten.

Home Depot stond 3 procent lager na tegenvallende cijfers. De grootste doe-het-zelfketen van de Verenigde Staten had te kampen met hogere personeelskosten rond verlof en bonussen en trekt zijn verwachtingen voor dit jaar in. De omzet nam wel toe.

Walmart

Walmart (min 2,1 procent) profiteerde van het gehamster van Amerikanen in de coronacrisis en zag vooral de online verkoop scherp stijgen. De winstgevendheid stond wel onder druk door hogere kosten, bijvoorbeeld aan schoonmaak en veiligheid van personeel.

Warenhuisketen Kohl's (min 7,7 procent) opende eveneens de boeken. De onderneming leed in de afgelopen periode verlies omdat veel winkels werden gesloten tegen de virusuitbraak, met dus ook een scherp gedaalde omzet. Kohl's is bezig winkels weer te heropenen.

Facebook

Facebook kondigde aan in samenwerking met Shopify winkels de gelegenheid te bieden om rechtstreeks vanuit Facebook en Instagram spullen te gaan verkopen. De hernieuwde aandacht voor het aanbieden van een handelsplatform, viel goed bij beleggers die Facebook 1,7 procent hoger zetten. Shopify kreeg er 2 procent bij.

De euro was 1,0923 dollar waard tegen 1,0937 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 32,50 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 34,51 dollar.