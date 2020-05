Beleggingen HAL flink minder waard door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 1.144

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft de waarde van zijn investeringen in het eerste kwartaal fors zien kelderen als gevolg van de coronacrisis. Dat kwam vooral doordat optiekconcern GrandVision, baggeraar Boskalis en oliedienstverlener SBM Offshore flink minder waard werden op de beurs.

De zogeheten nettovermogenswaarde was per 31 maart zo'n 12,5 miljard euro. Dat is circa 1,2 miljard euro minder dan eind vorig jaar. De gedaalde beurskoers van GrandVision, waarin het belang van HAL bijna 77 procent bedraagt, had een negatief effect van ongeveer een half miljard euro.

Mede door de onzekerheden als gevolg van de coronacrisis doet de beursgenoteerde investeerder geen uitspraak over de verwachte nettowinst in heel dit jaar. Hierbij speelt ook mee dat dit resultaat voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

Miljardendeal

Halverwege vorig jaar bereikte HAL een deal met de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica om het belang in GrandVision te verkopen. De miljardendeal zou binnen een tot twee jaar rond moeten zijn, werd destijds aangegeven. "Wij zijn van mening dat de eerder genoemde tijdlijn nog altijd valide is", laat HAL nu weten.

De Europese Commissie gaf zichzelf onlangs nog langer de tijd voor het onderzoek naar de overname van optiekconcern. Brussel kijkt naar de deal vanwege zorgen dat er door de overname minder concurrentie overblijft op de groothandelsmarkt voor brillenglazen en brillen en dat er ook minder keuze is voor consumenten. De deadline voor afronding van het onderzoek is al enkele keren verschoven, ook lag het onderzoek eerder een tijdje stil.