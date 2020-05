Kleine uitslagen bij opening Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 676

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag bij opening dicht bij huis gebleven. Beleggers verwerken onder meer resultaten van doe-het-zelfketen Home Depot en supermarktgigant Walmart. Verder kijken beleggers uit naar de getuigenis van minister van Financiën Steven Mnuchin en voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in de Amerikaanse Senaat. Zij geven uitleg over de enorme stimuleringspakketten om de economische gevolgen van de corona-uitbraak te bestrijden.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,6 procent lager op 24.450 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,4 procent omlaag naar 2941 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 9246 punten.

Home Depot stond 2,5 procent lager na tegenvallende cijfers. De grootste doe-het-zelfketen van de Verenigde Staten had te kampen met hogere personeelskosten rond verlof en bonussen en trekt zijn verwachtingen voor dit jaar in. De omzet nam wel toe. De kleinere branchegenoot Lowe's (min 1 procent) werd mee omlaag getrokken.

Walmart

Walmart (plus 2,4 procent) profiteerde van het gehamster van Amerikanen in de coronacrisis en zag vooral de online verkoop scherp stijgen. De winstgevendheid stond wel onder druk door hogere kosten, bijvoorbeeld aan schoonmaak en veiligheid van personeel.

Warenhuisketen Kohl's (min 4,6 procent) opende eveneens de boeken. De onderneming leed in de afgelopen periode verlies omdat veel winkels werden gesloten tegen de virusuitbraak, met dus ook een scherp gedaalde omzet. Kohl's is bezig winkels weer te heropenen.