Volgende week OMT-advies over sportscholen

Onderzoeksrapporten van over de hele wereld zijn glashelder: de grootste risico's loop je indoor, in groepen die langdurig diep in- en uitademen: kerken en koren (zingen), sportscholen. Iemand die besmet is en dat (nog) niet weet en naar de sportschool gaat blaast grote hoeveelheden aerosols uit, die als een wolk blijven hangen, of erger, worden rondgepompt, en zomaar de helft of driekwart van alle aanwezigen kan infecteren. In een sportschool komen zowel topfitte als juist niet fitte mensen (obesitas), maar het gaat niet om hen, het gaat er om dat zij op hun beurt weer anderen kunnen infecteren, thuis, in de supermarkt en op hun werk. Alle reden dus om heel goed te kijken naar hoe je een sportschool veilig kunt maken voordat ze weer open mogen. Tot op heden heeft de sector vooral geroepen dat ze veilig zijn en dat er alleen fitte mensen komen. Dat is onvoldoende.