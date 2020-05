Home Depot geeft meer uit aan personeel vanwege coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 173

ATLANTA (AFN) - De Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot heeft in het afgelopen kwartaal fors meer uitgegeven aan zijn personeel om de medewerkers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dat zorgde ervoor dat de winst lager uitviel vergeleken met een jaar terug, ondanks dat de verkoop van artikelen steeg.

Home Depot betaalde in de periode meer verlofuren uit. De medewerkers die deze kregen kunnen zelf besluiten wanneer ze gedurende het jaar daar gebruik van maken. Als het saldo aan het eind van het jaar nog niet gebruikt is, wordt het extra verlof uitbetaald. Daarnaast kreeg personeel dat ouder is dan 65 jaar extra betaald verlof. Verder kregen mensen die in de winkels en de magazijnen werken wekelijks extra geld. Dat allemaal kostte de bouwmarkt 850 miljoen dollar.

Het resultaat was dat winst tot 2,2 miljard dollar zakte. Een jaar eerder was dat nog 2,5 miljard dollar. De omzet steeg wel met 7 procent naar ruim 28 miljard dollar. Hogere verkopen van doe-het-zelfketens kwamen in veel landen waar lockdowns van kracht werden. Veel mensen gebruikten de tijd thuis om hun woning of tuin op te knappen.