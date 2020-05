Blackstone: nog steeds veel onzekerheid rond NIBC-deal

Gepubliceerd op | Views: 1.425 | Onderwerpen: NIBC

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Blackstone waarschuwt dat er nog steeds "aanzienlijke onzekerheid" bestaat over het slagen van zijn voorgenomen overname van de Haagse zakenbank NIBC. De Amerikaanse investeerder wijst er opnieuw op dat toezichthouders mogelijk bezwaren zouden kunnen indienen omdat in de overnameplannen geen rekening was gehouden met de coronacrisis.

Er waren eerder ook problemen rond het uitstellen van de dividendbetaling door NIBC, maar dat is inmiddels opgelost. NIBC heeft toegezegd voorafgaand aan de deal toch zijn dividend uit te keren ondanks de coronacrisis. Met grote aandeelhouders JCF en Reggeborgh is afgesproken dat zij voorlopig het dividend niet zullen innen.

Uit de aanhoudende stroom van mededelingen blijkt dat Blackstone "nog steeds erg geïnteresseerd" is in de overname van NIBC, concludeert een analist van ING. Maar volgens hem lijkt het er wel op dat de investeerder "duidelijk een lagere biedprijs wil betalen". Hij wijst op de gemaakte afspraken over het dividend, waardoor de koper wel zou profiteren van het dividend maar de huidige aandeelhouders niet.